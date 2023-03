Tragedia in viale Regione Siciliana: morta una donna investita da un'auto

Ancora sangue sulle strade, ancora una vittima a Palermo. Nella serata di ieri una donna è morta sul colpo dopo essere stata investita da un'auto che viaggiava lungo la bretella laterale di viale Regione Siciliana in direzione Catania, all'altezza di Bonagia. Ferito anche il conducente della Hyundai blu. Trasportato al pronto soccorso, le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

La donna stava camminando a piedi quando, per cause ancora da accertare, è stata travolta da un'auto in corsa. Trascinata sull'asfalto, è deceduta prima dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto il 118 che non ha potuto far altro che constatarne la morte. Adesso toccherà all'infortunistica stradale della polizia municipale ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.