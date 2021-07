Incidente a Giacalone, scontro frontale fra due auto: due feriti

L’impatto intorno alle 8 lungo la Palermo-Sciacca. Ad avere la peggio il conducente di una Mercedes Gla, un uomo di 77 anni portato all’ospedale Civico. Richiesti per entrambi gli esami tossicologici

Violento scontro frontale sulla strada statale 624. E’ di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina, poco dopo le 8, all’altezza di Giacalone, frazione di Monreale. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due auto, una Opel Corsa guidata da un 53enne di Piana degli Albanesi e una Mercedes Gla a bordo della quale c’era un 77enne.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato il 53enne al pronto soccorso del Civico dov’è entrato in codice verde. Più gravi le condizioni del 77enne, affidato ai medici dello stesso ospedale che gli hanno attribuito il codice rosso. Nonostante i delicati traumi l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Monreale hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Sono stati richiesti gli esami tossicologici per chiarire le condizioni dei due automobilisti al momento dello scontro. Le auto, totalmente distrutte, sono state rimosse da due mezzi del soccorso stradale e il traffico è tornato alla normalità.