Collesano, forestali finiscono in una scarpata con l'auto: uno è grave

L'incidente è avvenuto in contrada Pedala. La vettura, una Fiat Panda, si è ribaltata più volte. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i due operai dall'abitacolo. Uno è stato trasportato in elisoccorso a Palermo