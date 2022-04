Incidente in autostrada a Villabate, macchina contro un muretto e traffico in tilt

Avrebbe perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi contro un muretto. Lunghe code sull'autostrada Palermo-Catania questa mattina all'altezza di Villabate, direzione Palermo, per un incidente in cui è rimasta coinvolta una Toyota Yaris guidata da una donna. L'automobilista, per cause da accertare, avrebbe urtato la parete spartitraffico in cemento alla sua sinistra per poi fermarsi quasi al centro della carreggiata.

I primi a intervenire sono stati i sanitari del 118 che hanno portato la donna al pronto soccorso dove, superato il triage, le è stato attribuito il codice verde. Sul posto gli agenti della polizia stradale per gestire la viabilità. Dalle prime informazioni non risultano altri mezzi coinvolti. Sino all'arrivo del carro attrezzi per la rimozione del mezzo sarà percorribile solo la corsia di marcia.