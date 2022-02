Incidente in autostrada, tamponamento fra mezzi pesanti: ferito 32enne di Carini

Due feriti, uno dei quali in maniera grave, dopo un tamponamento sull’autostrada del Sole. Un 32enne di Carini, D.F., è finito all’ospedale Maggiore di Bologna a seguito di un incidente avvenuto martedì mattina all’altezza di Ponte Ronca, frazione di Zola Predosa, nella zona del capoluogo emiliano. Più preoccupanti le condizioni del collega, un 29enne di Caserta ricoverato in prognosi riservata.

Secondo una prima ricostruzione entrambi i mezzi pesanti viaggiavano nella carreggiata in direzione Sud. L’autotrasportatore carinese, per cause ancora da accertare, non sarebbe riuscito a frenare in tempo scontrandosi violentemente contro un autoarticolato che lo precedeva. Un impatto violentissimo che ha danneggiato il furgone accartocciandone le lamiere in corrispondenza del sedile lato passeggero.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale di Bologna Sud che hanno eseguito i rilievi per chiarire le responsabilità dei due conducenti. Il 32enne, dimesso quella stessa giornata, se l’è cavata con traumi e contusioni giudicati guaribili in pochi giorni. Più delicate invece le condizioni del casertano che ha riportato diverse lesioni e fratture.