Incidente in via Empedocle Restivo, si scontrano due auto e una si ribalta

Incidente nel primo pomeriggio di oggi in via Empedocle Restivo. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate: nell'impatto una Mini Cooper si è ribaltata. E' successo nel tratto compreso tra via Belgio e via Briuccia.

Ad avere la peggio è stato un uomo che guidava la Mini Cooper Countryman, che è stato aiutato a uscire dall'abitacolo dopo l'impatto con una Range Rover. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia municipale.