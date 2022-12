Incidente in viale Regione, auto cappottata: due feriti, uno è in codice rosso

E' di due feriti - di cui uno in codice rosso e l'alktro in codice giallo - il bilancio di un incidente accaduto stamattina, poco dopo le 6, nella corsia centrale di viale Regione Siciliana (all'altezza di Villa Eleonora). Due le auto coinvolte: una è andata in testa coda, l'altra è cappottata e il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo.

Sul posto immediato è stato l'intervento di un'ambulanza del 118 e dei vigili del fuoco, che hanno liberato l'uomo dalle lamiere. Entrambi gli automobilisti sono stati trasportati all'ospedale Civico. L'infortunistica della polizia municipale, che ha già effettuato i primi rilievi, è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.