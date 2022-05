Incidente in viale Regione Siciliana, auto si ribalta all'altezza del palazzo dei sogni

Incidente stradale in viale Regione Siciliana. Un'auto si è ribaltata all'altezza del palazzo dei sogni, in direzione Trapani. E' accaduto poco dopo le 20.

Per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo. Non si conoscono le condizioni del conducente né di eventuali altri passeggeri che viaggiavano a bordo dell'auto. Sul posto è intervenuta la polizia. Disagi per la circolazione.