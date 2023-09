VIDEO | Albergheria invasa dall'immondizia, in fiamme cumuli di rifiuti accanto al mercato dell'usato

L'incendio è divampato intorno alle 13 tra via Giuliano Majali e la via Corrado Avolio. Sul posto alcune volanti della polizia. Intervenuta una squadra della Protezione civile per domare il rogo. Il forte calore ha bruciato e sciolto il lampione di un palo della luce