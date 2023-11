VIDEO | Dopo 5 anni apre la bretella di Tommaso Natale, ma c'è chi ha dubbi sulla viabilità

Consegnati i lavori per le opere accessorie della stazione della metropolitana. A illustrare gli interventi effettuati l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Totò Orlando. La strada consentirà un accesso diretto tra via Partanna Mondello e via Sferracavallo, aggirando così la piazza del quartiere. Ma i residenti temono il traffico

Via i new jersey dalla bretella di Tommaso Natale. Dopo circa cinque anni, consegnati i lavori per le opere accessorie della stazione della metropolitana, realizzate nell'ambito dei lavori di realizzazione del raddoppio elettrificato delle tratte ferroviarie Palermo centrale/Brancaccio - Orleans - Palermo Notarbartolo - Cardillo.

La bretella consentirà un collegamento diretto tra via Partanna Mondello e via Sferracavallo, aggirando così piazza Tommaso Natale. I lavori erano già praticamente conclusi nel 2018 ma poi bloccati per dei problemi in materia di illuminazione. Realizzato inoltre un parcheggio d'interscambio per favorire l'intermobilità dei trasporti con i servizi ferroviari. Presenti inoltre alcune colonnine per la ricarica delle vetture elettriche.

A illustrare alla stampa i lavori effettuati l'assessore comunale ai Lavori pubblici Totò Orlando. Presenti anche il responsabile di Rfi Francesco Zambonelli e i consiglieri comunali Dario Chinnici, Massimo Giaconia, Ottazio Zacco e Catia Meli. "Oggi apriamo questa bretella - ha detto l'inquilino di Palazzo delle Aquile -, Rfi ha svolto un lavoro nei confronti della città, oltre che per potenziare la loro rete sia sul passante che sull'anello ferroviario. Le persone del quartiere si vedono ridata la possibilità di usufruire di una bretella importante. La strada consente di attraversare la borgata, accedendo alla fermata del passante ferroviario che ti consente di arrivare da Brancaccio all'aeroporto".

Presenti all'inaugurazione anche diversi curiosi e residenti della zona che gioiscono per l'apertura della strada ma mostrano anche preoccupazione per la viabilità in via Sferracavallo. "Non vedevo l'ora - dice Salvatore Cusimano, che da sempre vive nel quartiere - sento dire da tempo 'il mese prossimo riapre'. Sono passati cinque anni e ora che sta aprendo, quasi non ci credevo. Forse sarà un po' più difficile passare, anche a causa dell'incrocio. Penso che si ingombrerà il traffico".

A esprimere soddisfazione anche il vicepresidente della settima circoscrizione, Fabio Costantino. "Un risultato importante, in questo modo riusciamo a snellire il traffico veicolare in due borgate importanti. L'unico dubbio che resta è che si possa creare un ingorgo all'uscita con via Sferracavallo, ma speriamo che con la segnaletica si possa risolvere".

"La Terza Commissione - dicono Giaconia e Meli - sin dal 2022 si è occupata della questione mettendo più volte attorno a un tavolo l’Amministrazione Comunale, Rfi, Italferr e Amg con lo scopo di trovare nell’ambito di un proficuo rapporto di collaborazione soluzioni che permettessero la realizzazione del sistema d’illuminazione, presupposto che ha consentito oggi la consegna delle opere".