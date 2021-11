Covid, ArticoloUno: "Un errore chiudere centro vaccinale dell'ospedale di Petralia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La decisione dell’Asp di Palermo di chiudere il centro vaccinale dell’ospedale di Petralia Sottana e lasciare aperto solo quello di Pietro Domina, che sta al centro del paese, è stato un errore”. Lo afferma Mariella Maggio, segretaria della federazione palermitana di ArticoloUno.

“Nel momento in cui è necessario dare un nuovo impulso alla campagna vaccinale – osserva Mariella Maggio - non è stato saggio chiudere il centro più facilmente raggiungibile, che dà inoltre maggiori garanzie di assistenza ai soggetti fragili. La scelta effettuata dall’Asp non tiene conto che il centro Pietro Domina costringe a fare la fila all’aperto, con temperature molto rigide tendenti al peggioramento, e questo non è proponibile per gli anziani o per chi soffre di patologie. E' quindi più che giustificata la richiesta dei sindaci delle Madonie di riaprire il centro vaccinale dell’ospedale – conclude la dirigente di Art.1 - e ci auguriamo che l’ASP di Palermo riveda quanto prima la sua decisione”.