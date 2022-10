VIDEO | Il cuore dell'Arma arriva in periferia, i carabinieri donano libri ai bimbi di Zen e Brancaccio

Il cuore dei carabinieri arriva in periferia, dallo Zen a Brancaccio, attraverso il sostegno alle biblioteche per i ragazzi. Un altro modo di essere tra la popolazione, diffondendo la cultura della legalità tra i più giovani. Un piccolo ma significativo gesto che vuole affiancarsi alle tante iniziative e attività svolte da Enti pubblici e Associazioni locali in favore della cultura come strumento di contrasto alla narrazione e contro-cultura mafiosa.

Con questo spirito, il comando provinciale ha organizzato una donazione di libri e fumetti sui carabinieri in favore delle biblioteche. La consegna dei volumi ha visto impegnati i comandanti delle stazioni Palermo Centro, Uditore, Borgo Nuovo, Brancaccio e San Filippo Neri in quelle aree complesse dove la rinascita di un tessuto sociale passa, oltre che dal contrasto alla criminalità, anche dalla realizzazione di spazi creativi e culturali accoglienti e stimolanti.

A ricevere le donazioni la biblioteca comunale "Il Piccolo Principe" al Capo e quella attiva a Brancaccio, la biblioteca "Giufà" e l'associazione Albero della vita onlus nel quartiere Zen, l'associazione San Giovanni Apostolo onlus al Cep e il centro studi Paolo e Rita Borsellino nel quartiere Uditore