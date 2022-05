VIDEO | Campionati di atletica per disabili, ascensore guasto al Comune: conferenza negata alla dirigente in carrozzina

Un guasto all'ascensore di Palazzo delle Aquile ha impedito alla delegata regionale Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali), Roberta Cascio, di partecipare alla conferenza stampa di presentazione del campionato italiano promozionale di atletica leggera, in programma domani e domenica allo Stadio delle Palme.

All'indomani di quanto accaduto nella sede del municipio, Cascio si è sfogata con una lunga video-dichiarazione pubblicata su Facebook: "E' stato un episodio increscioso, ho aspettato 45 minuti in portineria. Siamo lontani anni luce dall'inclusione reale: si parla tanto ma poi accadono queste cose che ci mortificano come persone. La strada è ancora lunga... Anche noi siamo dei cittadini e vogliamo essere trattati in maniera civile".

"Un guasto può succedere, mi ha infastidito però il fatto che persone che si occupano di disabilità non si siano attivate per trovare una soluzione. La conferenza si poteva fare nell'atrio o in una sala al piano terra", ha aggiunto Cascio, che è anche vicepresidente del comitato paralimpico in Sicilia, riferendosi ai dirigenti di categoria e della società organizzatrice dei campionati che hanno partecipato alla conferenza stampa con il sindaco Orlando.

Dall'entourage del primo cittadino, contattato da PalermoToday, fanno sapere che "il problema si è risolto nel giro di un'ora. L'ascensorista è intervenuto nei tempi tecnici. L'amministrazione comunale comunque porge le scuse per il disagio che si è verificato".