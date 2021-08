VIDEO | Talebani a Kabul, Orlando lancia lo sguardo all'Afghanistan: "Palermo pronta ad accogliere"

L'accorato appello del sindaco sul conflitto afghano. "Il consiglio di sicurezza Onu batta subito un colpo. La drammatica emergenza umanitaria in corso impone interventi immediati per salvare migliaia di vite. Quello che sta accadendo è la conferma di quanto non abbia senso imporre i principi democratici. In guerra l'avversario va combattuto e sconfitto"