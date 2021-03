Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Assenteismo all'Esa di Corleone: le immagini che incastrano i dipendenti indagati

In tre, due uomini e una donna, sono stati sospesi dall'incarico per sei mesi: si sarebbero assentati ingiustificatamente dal luogo di lavoro falsificando gli orari di ingresso e di uscita in ufficio