VIDEO | Le coltivazioni di marijuana e le pistole nascoste in casa, il blitz dei carabinieri

Operazione Arcobaleno, 14 arresti. I carabinieri hanno seguito e investigato sul conto di alcune persone ricostruendo i loro ruoli all’interno di un’organizzazione in cui anche le mogli degli indagati, dopo qualche arresto, sarebbero subentrate per non interrompere il lucroso business della marijuana