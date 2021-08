La confettura di susine speziate è deliziosa e golosa. Il profumo di questo frutto così saporito e abbondante in questo periodo, viene esaltato e arricchito da un mix di spezie che amo particolarmente: cannella, anice stellato e chiodi di garofano rappresentano , nel mio immaginario, l'odore dell'inverno, delle colazioni corroboranti, del giusto accompagnamento ad una fumante tazza di thè....amo questi profumi ed ho voluto racchiuderli in una conserva per l'inverno che mi rallegrerà lo spirito.

Facilissima ed economica in questa stagione, vi consiglio a farne una buona scorta per arricchire le vostre dispense ma anche per graditi pensierini homemade per Natale!

Ingredienti:

- 1 di polpa di susine denocciolate e con la buccia

- 450 gr. di zucchero semolato

- 1 limone spremuto

- 1 cucchiaino raso di anice stellato appena macinato

- 2 cucchiaini di cannella appena macinata

- 5 chiodi di garofano appena macinato

Procedimento:

- denocciolare le susine e tagliarle a pezzi

- macinare le spezie e tenere da parte

- in una larga pentola cuocere le susine con lo zucchero e il succo di limone per 1\2 ora dal primo bollore

- se necessario cuocere altri 10 minuti per restringere il succo

- frullare grossolanamente con minipimer o mixer da cucina

- versare la confettura nuovamente nella pentola e portare a bollore

- aggiungere le spezie, mescolare e riempire i barattoli sterilizzati

- capovolgere i barattoli e lasciarli raffreddare

- riporre in dispensa