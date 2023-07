Valeria Marini e l'ex marito palermitano: "Che farsa, per fortuna me ne sono liberata"

Anche Valeria Marini ha un 5 maggio. In quella data, spesso associata ad eventi nefasti dalla morte di Napoleone nel 1821 al suicidio sportivo dell'Inter nel 2002, la showgirl nel 2013 sposò l'imprenditore palermitano Giovanni Cottone. Un "sì" che a distanza di 10 anni, la soubrette sarda definisce una "farsa". "Ho avuto l'annullamento dalla Sacra Rota in 4 mesi. Per fortuna me ne sono liberata in fretta", dice Marini in un'intervista al Corriere della Sera.

Non è la prima volta che l'ex primadonna del Bagaglino, attrice di "Bambola", oggi imprenditrice parla della sua disavventura, riferendosi al matrimonio con Cottone. "Non l'abbiamo mai consumato", disse un anno dopo le nozze, nel 2014. Poi nel 2015 l'annullamento da parte della Sacra Rota perché Valeria Marini, assistita dal suo avvocato, avrebbe dimostrato che "Giovanni Cottone aveva nascosto l'esistenza di un suo precedente matrimonio celebrato in chiesa con un’altra donna a Palermo, dal quale erano nati due figli e che non era mai stato annullato da alcun tribunale".