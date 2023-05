Bagheria e Aspra tra le "Mete da sogno", tv tedesca esplora le splendide ville e il Museo dell'Acciuga

Bagheria tra le "Mete da sogno" della trasmissione tedesca omonima. Una troupe del programma della ARD Tv Mediathek, consorzio delle emittenti radiotelevisive pubbliche della Germania, è stata in visita nei giorni scorsi nella Città delle ville.

Il format "SWR Traumziele”, in italiano "Mete da sogno" visita paesaggi spettacolari, racconta incontri emozionanti e storie. Della redazione del programma erano presenti il cameraman Martin Leitsch e il regista HartmannTimo Zorn. Per il Comune di Bagheria ad accogliere la troupe tedesca l'assessore al Turismo, Provvidenza Tripoli. La redazione ha visitato il Museo dell'Acciuga di Aspra, accompagnata dall'imprenditore Michelangelo Balistreri e la ditta di conservazione delle acciughe dei fratelli Balistreri per la conserva delle acciughe, filmando le fasi della lavorazione. Oltre alle riprese effettuate al Museo dell'Acciuga, la redazione ha apprezzato la storia dell'acciuga e ha filmato l'arte dello scultore bagherese Francesco Maglio, del pittore di carretti Tommaso Provenzano, e Emilio Costanzo con i suoi origami siciliani.

Il gruppo ha poi apprezzato e ripreso le musiche del musicista Francesco Maria Martorana e sono rimasti incantati dalla voce della cantante bagherese Alba Cavallaro. Immancabile la performance di Michelangelo Balistreri con le sue poesie siciliane. La tv tedesca ha incontrato anche Pietro Pagano, referente dell'associazione Natura e Cultura che gestisce l'arco azzurro riprendendo "l'arco dei baci" e parte della costa e ascoltando la storia del belvedere panoramico. In seguito sono stati accompagnati dall'assessore Tripoli a Villa Cattolica, sede del museo Guttuso e accolti a Villa Butera dove hanno visitato il palazzo e in particolare la sala Borremans. La redazione ha concluso le riprese nella villa dei mostri, Villa Palagonia che hanno particolarmente apprezzato anche ricostruendo la presenza di Goethe a Bagheria.

"Saremo sempre ospitali al massimo con ogni giornalista, redazione, tv e mezzo di comunicazione che venga per promuovere il nostro territorio - dichiara l'assessore Provvidenza Tripoli - stiamo registrando anche grazie alla presenza di questi network maggiore interesse per la nostra città e anche commenti sui social che gratificano Bagheria. Auspichiamo che il terziario ed il turismo possano essere davvero volano di sviluppo per Bagheria non dimenticando che deve esserci tutto il nostro impegno e di tutti gli amministratori per migliorare i servizi e il decoro della città".