"Ti portiamo il mare" negli spazi di "Elpi gallery", fino al 12 settembre la collettiva al padiglione 24 del Civico

C'è tempo fino al prossimo 12 settembre per visitare la collettiva pittorica dal titolo "Ti portiamo il mare", a cura del critico Giuseppe Carli. Inaugurata a Palermo lo scorso 30 luglio, rappresenta un fulgido esempio di incontro tra arte e impegno sociale, in un luogo non convenzionale. Precisamente, il Padiglione 24 dell'Arnas Civico Di Cristina e Benfratelli, dove ha sede il "Nuovo Polo Oncologico" e dove le opere sono esposte. A ospitare l'evento, è "Elpi Gallery", un percorso espositivo di cultura e arte proprio all'interno del Padiglione. La mostra di arte contemporanea, con la quale il Centro d'arte Raffaello, che ha sede a Palermo in via Notarbartolo 9/e, ha scelto di concludere la stagione estiva, si accompagna a un messaggio di forte impatto. ù

Non a caso, "Elpi Gallery" è un progetto - voluto dalla psicologa Elena Foddai - che mette insieme cura e cultura e dove non manca la possibilità di sperimentare belle emozioni. Un luogo dove mondi e linguaggi diversi si incontrano, in una galleria d'arte certamente insolita. Si tratta, tra l'altro, di un progetto che, secondo i dati di una ricerca scientifica internazionale, ha inciso positivamente sulla qualità della vita di chi è ospite del luogo o vi lavora. L'idea di realizzare un evento in uno spazio "altro" - dove non si è solo pazienti nè tantomeno soltanto lavoratori dell'Ospedale - è stata accolta con favore dal "Centro d'arte Raffaello", come ha sottolineato il direttore artistico Sabrina Di Gesaro. Un interesse fondato sulla condivisione della valenza terapeutica dell'arte, strumento in grado di lenire la sofferenza trasformandola, laddove possibile, in un momento di positività.

Le opere raccontano il mare, offrendo a chi le osserva la possibilità di sognare e ricevere bellezza. L'evento, promosso dal "Centro d'arte Raffaello" e da "Elpi Gallery", è stato realizzato in sinergia con l'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana e il Comitato regionale dell'associazione di categoria "Psicologi Liberi Professionisti", insieme ad altre due prestigiose realtà: Université de Rouen e Université Paris Nanterre. Di particolare rilievo, i patrocini dell'assessorato alla Sanità della Regione Siciliana, del Rotary Club Palermo Est, del Rotary Club Montepellegrino e dell'associazione "Omnia". La mostra è affiancata dalla dimensione digitale e web e pertanto è possibile seguirla anche sulla piattaforma raffaellogalleria.com, sui social della galleria: instagram e facebook