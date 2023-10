I migliori alberghi del mondo secondo Condé Nast Johansens, c'è pure un resort del Palermitano

Condé Nast Johansens, punto di riferimento nel mondo dei viaggi di lusso da più di 40 anni, ha reso noti i finalisti per gli Awards for Excellence 2024, il prestigioso premio annuale che viene assegnato ai migliori alberghi del mondo. E fra le strutture selezionate, nella zona Europa e Mediterraneo, c'è anche Susafa, resort di Polizzi Generosa, nella categoria Best for Green Practices and Sustainibility, riconoscimento per le politiche in tema ambientale che la masseria madonita ha già ricevuto l'anno scorso.

I finalisti sono il risultato di una combinazione di voti espressi online, feedback degli ospiti e valutazioni degli esperti locali di Condé Nast Johansens, tutti relativi agli alberghi presenti sul sito e nelle guide. Le votazioni sono state aperte all'inizio dell'anno e rimarranno accessibili fino al 23 ottobre sul sito di Condé Nast Johansens. I vincitori per il 2024 saranno annunciati durante una cena di gala che si terrà al Kimpton Fitzroy London Hotel a Londra il 6 novembre.

Nell'arera Europa e Mediterraneo, l'Italia brilla con la sua presenza in ben 16 delle 20 categorie. In alcuni casi, tutte e 3 le strutture in competizione rappresentano il Bel Paese, portando il totale degli alberghi italiani finalisti agli Awards 2024 al considerevole numero di 23. Ed ecco le categorie per le quali risultano finalisti prestigiosi alberghi italiani.

Nella categoria di Best New or Recently Renovated Hotel: Grand Hotel Des Étrangers in Sicilia, come Best for Romance ci sono Boutique Hotel Villa Sostaga in provincia di Brescia e Villa Spalletti Trivelli a Roma. Nella categoria Best House, Villa or Serviced Apartment ci sono TresureRome Sky Terrace a Roma e Castello di Monsignore; fra i nomi in gara per Best Restaurant ci sono Gardena Grödnerhof Hotel & Spa e Villa Edera e La Torretta Boutique Hotel, mentre per la Best Dining Experience concorre il Torre A Cona Wine Estate in Toscana. Come Best Bar c’è il Color Hotel Style Design, e per Best Waterside Hotel c’è il Gabbiano Azzurro Hotel & Suites, situato sulle splendide coste della Sardegna. Il finalista italiano nella categoria Best Hotel Spa è Castel Fragsburg in Trentino.

A concorrere per la Best Small & Exclusive Property ci sono 3 strutture italiane lo Speronari Suites a Milano, il Madama Garden Retreat a Venezia e la Locanda del Colle in provincia di Lucca. È candidato per Best Value Experience l’Elizabeth Unique Hotel a Roma. Come Best Destination Spa ci sono il Villa Eden - The Private Retreat a Merano e l’ADLER Spa Resort SICILIA ad Agrigento in Sicilia, mentre come Best Countryside Hotel c’è il Relais Rossar vicino Verona. In nomination per Best Experience Immersive c’è Borgo San Gregorio in Campania. Nella categoria di Best for Wedding, Parties and Celebrations ci sono Ca’ Sagredo Hotel a Venezia e Palazzo di Varignana Wellness Resort & Spa in provincia di Bologna. Infine per la categoria Best for Meetings & Events il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa a Roma e come Best for Green Practices and Sustainability il Susafa in provincia di Palermo