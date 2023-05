Il rapper palermitano SLVTR pubblica un nuovo brano "Gesù cristo è di Palermo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

SLVTR torna, su tutte le piattaforme digitali da venerdì 5 maggio 2023, con il suo nuovo singolo, "Gesù cristo è di Palermo", pubblicato per Evox3music e distribuito da Believe Music Italia. A circa tre mesi di distanza dalla pubblicazione dell’ultima release, “Sangu Miu” featuring Eliaphoks, il brillante artista palermitano presenta un nuovo inedito. "Gesù cristo è di Palermo" è un brano dalla vena dissacrante e provocatoria, attraverso il quale, SLVTR descrive, in una chiave irresistibilmente ironica, uno scenario che vede il Messia cristiano come protagonista della narrazione. Immaginando la vita di Gesù nella Palermo dei nostri giorni, l’artista dà vita a uno storytelling surreale che proietta l’ascoltatore in una trasposizione distorta dei principali momenti raccontati nei quattro Vangeli canonici.

Il video su YouTube

Su una trascinante produzione firmata dallo stesso artista, SLVTR cavalca il beat caratterizzato dalla cassa in quattro e da un sound freschissimo e coinvolgente. Con le sue punchline iperboliche e con la sua consueta capacità interpretativa, l’autore conferma l’ecletticità del suo stile e le sue grandi doti tecniche. "Gesù cristo è di Palermo" è, così, un’originalissima proposta per il panorama musicale attuale, un brano che farà sicuramente discutere ma che esalterà, al contempo, con una wave travolgente, tutti gli amanti del genere. Mix e Master del brano, artwork e grafiche del progetto sono interamente a cura di SLVTR.