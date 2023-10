VIDEO | Elettrica con ricarica in 10 minuti e dotata di intelligenza artificiale, presentata a Palermo l'auto del futuro

Elettrica, con un'autonomia di 700 chilometri e ricarica in 10 minuti e dotata di intelligenza artificiale: sarà così l'auto del futuro. Lancia mostra il prototipo della vettura che potrà essere in commercio nei prossimi dieci anni e lo fa da Nuova Sicilauto, concessionaria riconosciuta come il principale dealer in Sicilia del gruppo Stellantis per volumi e fatturato. Presentata al pubblico Lancia Pu+Ra HPE, una concept car che incarna la visione futuristica del brand. L'evento si è svolto in anteprima a Palermo, catturando l'attenzione di diverse personalità del panorama istituzionale e imprenditoriale palermitano. Ha partecipato anche il sindaco Roberto Lagalla.

Nuova Sicilauto, con una cifra di oltre 4.500 vetture vendute all'anno, rappresenta non solo il marchio Lancia, ma anche altri prestigiosi brand del gruppo Stellantis come Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Abarth, Opel e Citroen. Con un team di 53 collaboratori altamente qualificati, la concessionaria opera attraverso 3 showroom full branded, distribuiti strategicamente su Palermo, Trapani e Carini, e conta su 3 sedi assistenziali e oltre 20 officine autorizzate, per garantire un servizio completo e funzionale sul territorio ai propri clienti.

"Siamo orgogliosi - hanno dichiarato Antonio e Giosuè Gatto, titolari della concessionaria Nuova Sicilauto - di svelare in anteprima esclusiva a Palermo, in avveniristici locali dedicati al prestigioso brand italiano, il prototipo della macchina del futuro, manifesto del brand Lancia per i prossimi 10 anni. Questo evento conferma il nostro impegno nell'offrire ai nostri clienti prodotti di altissima qualità, in linea con gli standard del gruppo Stellantis e con le nuove tecnologie ad alto valore aggiunto".

Ogni dettaglio della Lancia Pu+RA HPE celebra l'essenza dei classici senza tempo e l’eleganza dello stile italiano. Il colore Progressive Green rende omaggio alla tradizione Lancia, mentre il frontale riprende la storica calandra. La vettura è un'evoluzione pura di Lancia, 100% elettrica con autonomia superiore a 700 km, tempi di ricarica brevissimi e un consumo energetico altamente efficiente. La Pu+Ra HPE presenta il nuovo sistema di infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation) che centralizza le funzioni di audio, climatizzazione e illuminazione, garantendo un'esperienza di guida senza sforzo. Inoltre, introduce T.A.P.E. (Tailored & Predictive Experience), un'intelligenza artificiale di Stellantis che anticipa le esigenze dei clienti e personalizza l'ambiente. La Lancia Pu+Ra HPE celebra l'italianità, l'eclettismo, il home feeling, ed è una vettura con una forte impronta sostenibile: il 70% delle superfici tattili è realizzato con materiali ecosostenibili.