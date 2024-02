Da Fargo alla "sua" Palermo: a lezione di recitazione con Gaetano Bruno

Il 16-17-18 febbraio a Palermo, avrà luogo la nuova masterclass di recitazione tenuta da Gaetano Bruno. Diplomatosi alla Scuola di recitazione del Teatro Biondo Stabile di Palermo, dal 2000 al 2008 ha collaborato in qualità di attore all’interno della compagnia teatrale diretta da Emma Dante, con cui ha recitato, tra gli altri, negli spettacoli mPalermu (2001) (Premio Scenario e Premio Ubu 2001), Carnezzeria (2002), La scimia (2004) e Il festino (2007) (Premio Golden Graal 2009 come miglior attore). Al cinema ha lavorato con Paolo Sorrentino, con Cristopher McQuarrie in Mission Impossible ed ha avuto un ruolo anche in Fargo IV e in numerosi progetti.

Una vera e propria full immersion di tre giorni. Sono 14 i posti disponibili (i partecipanti devono avere dai 18 anni in su). La sede è la Panormos Officina artistica di via Generale Giuseppe Arimondi 5A. La masterclass di recitazione è organizzata da Roberta Procida e promossa dalla stessa Procida e dalla Panormos Officina Artistica. Gli organizzatori fanno sapere: "Per qualsiasi informazione potete contattarci ai seguenti indirizzi mail: procidaroberta@gmail.com; e info@panormos.info".