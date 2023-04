Federica Pellegrini innamorata di Palermo: giro in città tra cannoli, sorrisi e forti emozioni

Cannoli, sorrisi, giri turistici, cibo da strada e grandi emozioni. C'è tutto questo nella reunion dei partecipanti di Pechino Express che si sono ritrovati ieri a Palermo. Tra loro, oltre a Federica Pellegrini, c'erano anche Giorgia Soleri - modella e fidanzata di Damiano dei Måneskin - e Federica Fabrizio - attivista e influencer - con Totò Schillaci a fare da padrone di casa.

La campionessa di nuoto era a Palermo in compagnia del marito Matteo Giunta e degli amici con cui ha stretto legami durante il programma Sky. Insieme hanno reso omaggio ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino visitando i luoghi della memoria, poi si sono recati al Ribolla, il centro sportivo gestito da Totò Schillaci. Non è mancata la foto - condivisa sui social - con i cannoli, mangiati al New Paradise.

Come non poteva mancare il giro in centro con l'apecalesse. Le star di Pechino Express hanno visitato la Cattedrale, piazza Pretoria e poi si sono recati anche nella spiaggia di Mondello. Federica Pellegrini ha quindi dichiarato amore verso il capoluogo siciliano, postando la scritta "Palermo" con tanto di cuoricini.