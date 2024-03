Tutti in lacrime in tv per Eleonora Abbagnato, il papà: "Quel letto vuoto quando tu da bambina eri a Parigi"

Momenti di commozione ieri in tv a Domenica In con Eleonora Abbagnato. L'ex ballerina dell’Opéra di Parigi - che ha presentato il docufilm "Una Stella che danza" (la cui messa in onda è fissata per venerdì 29 marzo su Rai3) - è stata protagonista nel salotto di Mara Venier. La danzatrice palermitana ha ripercorso i suoi 30 anni di carriera e ha anche parlato della sua vita privata: "Mia mamma - ha detto - è stata il punto di riferimento per tutta la famiglia, mi ha dato molta forza per arrivare a un obiettivo così importante. Nel mio passato ci sono tante emozioni belle ma anche molti ricordi brutti. È stato difficile ritrovarsi da sola a Parigi, dopo aver lasciato la Sicilia a 11 anni. Ero l’unica italiana e mi chiamavano ‘la piccola mafiosa’. Dire addio all’Opéra è stato davvero un momento emozionante, ho avuto il pubblico vicino fino alla fine. Non mi aspettavo che mi amassero così tanto, soprattutto i francesi. Ora ho intrapreso un altro percorso e quando insegno e sto con i miei ballerini e allievi penso a tutto quello che ho vissuto anche io e mi metto nei loro panni, mi immedesimo in loro. E' molto difficile perché bisogna fare tanti sacrifici. Ho lasciato l’Opéra di Parigi perché mia mamma è malata. Ci sentivamo spesso al telefono, ma ora che sono tornata in Italia spero di riuscire a starle vicino e di essere forte".

Eleonora Abbagnato in lacrime emoziona Mara Venier | Video

Eleonora Abbagnato si è commossa quando Mara Venier ha mandato in onda l'intervento dei suoi genitori. "Siamo orgogliosi, dobbiamo dirle grazie per quello che ci ha regalato - hanno detto - Non è stato facile la sera, quando andò via da Palermo, vedere quel letto vuoto". "Mi fai sempre piangere", ha detto la ballerina palermitana a Mara Venier, che a sua volta si è commossa: "Il fatto è che non vi commuovete soltanto voi ma pure io, ogni volta. E mi domando sempre: ‘Perché?’ Vedere due genitori che parlano così bene della propria figlia…io che non li ho più mi commuovo. Che ti devo dire… Queste sono le cose importanti della vita. Sono meravigliosi i tuoi genitori".

Altre emozioni alla fine quando Eleonora Abbagnato ha iniziato a leggere la lettera scritta da Lucrezia e Ginevra, le figlie del marito Federico Balzaretti, avute da una precedente relazione: "Non so se chiamarti Ele o mamma, ma so quello che sei tu per me e Lucrezia ed equivale all’importanza di una madre". A quel punto Mara Venier ha deciso di fermare tutto in diretta: "Non andiamo avanti, la leggerai dopo da sola. Basta...".