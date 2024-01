Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il brano di Gioè dedicato a Fratel Biagio, disponibile sui digital store, aiuterà la Missione “Fratel Biagio” è il 12° ep del cantautore palermitano Andrea Gioè, disponibile in tutti i digital store. Per ascoltarlo e scaricarlo basta cliccare nel seguente link: https://youtu.be/bFvMibl5s90?si=5p0xSGcRN-ahNyN5

Il singolo, che ripercorre nel testo e nelle immagini del videoclip che l’accompagna, le tappe più importanti della vita e delle opere del missionario laico. Il brano anticipa Gioè 40, il 12° nuovo album in studio (l’uscita è prevista a giugno 2024). Arrangiamenti e mixaggio sono a cura di Salvo Perino (gli arrangiamenti originali sono del maestro Giuseppe Silipigni). Edizioni Musicali: Magilla Spettacoli. Distribuzione digitale: Pirames International srl All’ukulele Andrea Gioè; alle chitarre Salvatore Di Giorgio e Alessandro Re. Il giovane cantautore si è esibito sabato scorso, alla Missione Speranza e Carità di via Decollati, in occasione delle celebrazioni del primo anniversario della morte di fratel Biagio. Il ricavato del brano sarà devoluto alla Missione Speranza e Carità.