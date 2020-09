VIDEO | Angela da Mondello non va in studio dalla D’Urso: "Barbara, ho un problema con la giustizia"

La signora palermitana - ormai star del web - si collega da casa per il programma andato in onda in prima serata su Canale 5 e confida alla conduttrice tv: "Sto scontando la mia pena ma appena sarà possibile verrò da te e racconterò tutto"