Fiamme lungo la strada per Bellolampo, paura per i residenti: canadair in azione | VIDEO

Mezzi aerei e diverse squadre dei vigili del fuoco lavorano senza sosta da ore in via Poggio del pineto dove le fiamme stanno mandando in fumo la vegetazione, lambendo alcune abitazioni. Sul posto anche protezione civile, polizia municipale e carabinieri. Attimi di tensione in prossimità di un rifugio per cani