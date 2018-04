Running Sicily-Coppa Conad, atleti di cinque nazioni alla 19 km di Cefalù

Duecentocinquanta atleti in rappresentanza di cinque nazioni saranno domani al via della 10 Km. di Cefalù, gara podistica valida quale 3^ prova del Running Sicily-Coppa Conad, circuito internazionale organizzato dall’asd Mediaa in collaborazione tecnica con l’Agex. Nello splendido scenario del centro storico della cittadina normanna è stato ricavato un tracciato da ripetere 6 volte per una gara all’insegna di sport, arte e cultura. Il via alla gara, alle ore 10, da piazza Duomo sarà dato da Stefano Mei, medaglia d’oro nei 10.000 ed argento nei 5.000 metri agli Europei di Stoccolma.

Mohamed Idrissi (vincitore della prova inaugurale di Capo d’Orlando e domenica scorsa della tappa palermitana del Vivicittà) e leader della classifica individuale provvisoria del Running Sicily-Coppa Conad (dopo le prove di Capo d’Orlando e Malta) sarà l’atleta da battere tra gli uomini, mentre tra le donne è Annalisa Di Carlo che dovrà difendere il primato. E’ lotta aperta anche nella classifica a squadre femminile con l’Asd Palermo H. 13.30 al comando (davanti a Vphthac, Asd Palermo Running, St. Patrick’s, Asd Marathon Misilmeri e Asd Trinacria Palermo) e tra gli uomini la maltese Mellieha (che precede Asd Palermo H. 13.30, Asd Palermo Running, GS Amatori Palermo e St Patrick’s).

La prova di Cefalù della Coppa Conad è inserita nel ricchissimo programma della 6^ edizione di Earth Day organizzato in occasione della 48^ Giornata Mondiale della Terra che si celebra in tutto il mondo domani. In piazza Duomo ci saranno anche i rappresentanti del Centro Regionale Trapianti (CRT), partner del Running Sicily: promuoveranno la cultura della donazione di Tessuti ed Organi.

“E’ una gara impegnativa che si corre su un percorso di grande fascino – ha sottolineato, Nando Sorbello, direttore tecnico del Running Sicily-Coppa Conad – abbiamo il piacere di avere al nostro fianco un grande campione del passato come Stefano Mei che ha accettato con entusiasmo l’invito”.

Tutti gli iscritti avranno a disposizione una struttura da utilizzare quale spogliatoio e doccia e potranno sfruttare anche l’opportunità di un servizio massaggi pre e post gara. Tutti coloro i quali taglieranno il traguardo riceveranno una medaglia da collezione, mentre i primi tre classificati saranno premiati con trofei personalizzati raffiguranti il Duomo di Cefalù. Dopo le prove di Capo d’Orlando e Malta e quella di Cefalù di domani, il Running Sicily-Coppa Conad si concluderà il 14 ottobre a Palermo con l’International Half Marathon.