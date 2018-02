Il taglio dei fondi alle associazioni antimafia, Armao: "Eredità del passato...riscriveremo regole"

"E' fondamentale investire in cultura, l'impegno del Governo Musumeci oggi è finalizzato a riscrivere le regole con le quali assegnare per questo anno i contributi nel settore culturale, dopo che sarà approvata la legge di stabilità". Ad assicurarlo è stato il vicepresidente della Regione Siciliana e assessore all'Economia, Gaetano Armao, durante i lavori della commissione Cultura all'Ars convocata per discutere del ridimensionamento del finanziamento regionale alle associazioni culturali e antimafia. In nove avevano chiesto di essere sentite proprio in merito alla riduzione dei fondi assegnati.

"Vorremmo conoscere le motivazioni di tale misura penalizzante - avevano detto i responsabili del Centro Pio La Torre dopo la drastica riduzione dei fondi - e sapere dall’attuale governo e da quello precedente che l’ha predisposta cosa pensano che il Centro dopo 32 anni di attività, non debba o possa fare o in cosa abbia sbagliato. Forse nella difesa di una memoria antimafia, come quella di Pio La Torre“.

"Si tratta di una vicenda che abbiamo ereditato dalla precedente gestione e sulla quale non avevamo alcun margine di manovra - ha spiegato Armao -.Il ruolo e l'attività di queste associazioni è strategico, per questo riteniamo fondamentale che venga definita una revisione dei criteri di valutazione e di assegnazione dei fondi". L'obiettivo è ridurre "drasticamente i margini di discrezionalità" delle commissioni e stabilire "tempi certi" per l'emanazione del bando.

"Ci siamo trovati con un bando deliberato dalla Giunta Crocetta e graduatorie frutto dell'attività delle commissioni nominate nei diversi dipartimenti, rispetto a cui non potevamo, seppur nella consapevolezza di disomogeneità e riduzione della spesa, operare alcun correttivo - ha spiegato Armao-. Da adesso vogliamo voltare pagina, il nuovo corso è già cominciato con la definizione di nuovi criteri per il bando del 2018 e l'avvio di un lavoro di rinegoziazione degli accordi sottoscritti dal precedente governo, che ci obbligano a una riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo. Faremo in modo che in questa percentuale, impostaci dall'improvvido accordo, non rientrino le somme destinate alla cultura".