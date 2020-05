Regione, Musumeci scioglie le riserve: Samonà nuovo assessore ai Beni culturali

Non il coordinatore regionale della Lega in Sicilia Stefano Candiani, come ipotizzato in un primo momento, ma un giornalista che rappresenta secondo Musumeci "la giusta sintesi della militanza politica e della competenza professionale". E’ Alberto Samonà (foto allegata), attuale direttore responsabile del quotidiano online ilSicilia.it, l’uomo al quale il governatore siciliano ha deciso di affidare l’assessorato ai Beni culturali e dell’identità siciliana guidato precedentemente da Sebastiano Tusa. Dopo il tragico incidente aereo in cui ha perso la vita il professore, la delega era stata assunta ad interim dallo stesso Musumeci.

Il presidente della Regione siciliana ha sciolto le riserve e conferito la delega ad Alberto Samonà, 48enne nato a Palermo, giornalista professionista e scrittore, appartenente a una illustre famiglia di architetti e studiosi della tradizione popolare siciliana. Lo stesso neoassessore ha scritto e pubblicato numerosi saggi ed è consigliere d'amministrazione della prestigiosa Fondazione Piccolo di Calanovella. Dal settembre 2018 è responsabile del settore cultura della Lega Sicilia.

"Dopo l'irripetibile stagione dei tecnici - dice il governatore Musumeci - Alberto Samonà è la giusta sintesi della militanza politica e della competenza professionale. Lo conosco da anni e sono certo che saprà svolgere con passione il ruolo che, di intesa con il suo partito, ho voluto affidargli". La scorsa settimana il governatore aveva chiuso all’ipotesi di un rimpasto preferendo invece fare un innesto e consentire alla Lega di entrare nella Giunta siciliana. “Ne sono felice perché mi è stata vicina fin dalla mia candidatura”, aveva detto il presidente della Regione.

L’ingresso della Lega nel governo regionale ha suscitato numerose polemiche. Una scelta bollata come "inopportuna" dal sindaco Leoluca Orlando e che ha avuto ulteriori strascichi pure al Comune. Come la punzecchiatura del gruppo consiliare del Carroccio all'indirizzo dell’assessore comunale alla Cultura Adham Darawsha, il quale ha sentito commentato e replicato alle polemiche: "Vengo attaccato strumentalmente rispetto al mio ruolo di assessore con toni inequivocabilmente razzisti seppur garbati, perché sono nato altrove".