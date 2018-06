Vandali alla Falcone, Cusimano: "Proporremo istituzione ora legale a scuola"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ieri nel quartiere San Filippo Neri, precisamente nella scuola Giovanni Falcone, sono stati perpetrati degli atti vandalici. Degli sconosciuti sono entrati all’interno del plesso scolastico e hanno lanciato grosse pietre contro le vetrate. In total tre le finestre rotte. Il consigliere Cusimano Ferdinando della settima circoscrizione, oggi ha chiesto al presidente e al consiglio di dimostrare solidarietà al dirigente scolastico Daniela Lo Verde, perché proprio l’anno scorso nel mese di luglio era stata utilizzata come ariete la statua rappresentante l’effigie di Giovanni Falcone contro una porta.

Queste manifestazioni di violenza hanno un grosso significato. La scuola rappresenta le istituzioni, rappresenta lo Stato, sono necessarie maggiori iniziative di miglioramento del tessuto urbano e degli spazi verdi nonché di tipo sociale coinvolgendo i cittadini della borgata. Nei prossimi giorni in Consiglio verrà votata una funzione propositiva avente per oggetto "l’istituzione dell’ora legale", ovvero la realizzazione di un confronto tra i giovani ed i rappresentanti della circoscrizione per far crescere il senso civico in ognuno di loro.