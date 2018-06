Pietrate contro la scuola Falcone allo Zen, rotte due finestre: "Non accadeva da tanto"

Rotte due finestre della scuola Falcone a pietrate. La polizia è intervenuta questa mattina all’istituto nel quartiere Zen per constatare il danneggiamento di due vetri a pochi giorni dalla fine degli esami per gli studenti della terza media. Ad accorgersene il personale scolastico che ha subito contattato la polizia e avvisato la dirigente scolastica.

Non è chiaro quando i vandali siano entrati in azione, se nel tardo pomeriggio di ieri o nella notte. Dalla scuola che porta il nome del magistrato ucciso dalla mafia è già partita la richiesta d’intervento al Comune per chiedere la sostituzione dei vetri mandati in frantumi con due grosse pietre, una delle quali trovate infatti all’interno dei locali dell’istituto.

"Non voglio dare importanza a questi episodi e devo dire che non succedeva da tanto. Sinceramente - dichiara a PalermoToday la dirigente scolastica Daniela Lo Verde - non sono queste le cose che mi preoccupano. Anzi dare loro risalto rischia forse di essere controproducente". Gli investigatori hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.

A luglio 2017 qualcuno aveva utilizzato il busto in marmo del giudice Falcone come ariete per sfondare una porta a vetri dell'istituto. In quell'occasione la polizia ha trovato subito la testa ma non il naso, ripristinato dopo un'attività di restauro. Il giorno in cui il busto è stato riposizionato c'era anche Maria Falcone, la sorella del magistrato: "en, il busto restaurato di Giovanni Falcone torna a scuola

„I mafiosi, i piccoli delinquenti di quartiere - aveva detto - potranno abbatterlo cento volte, ma noi lo rimetteremo 200 volte".