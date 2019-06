Ancora un assalto al Conad, svuotata la cassa di un supermercato alla Noce

Ancora un supermercato nel mirino dei rapinatori. A pochi giorni dal colpo messo a segno nel punto vendita di Villabate, sabato pomeriggio due malviventi hanno fatto irruzione al Conad di via Valerio Rosso, zona Noce, urlando e minacciando dipendenti e clienti.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia i rapinatori sono entrati a volto scoperto ma senza armi in pugno. Si sono diretti verso uno dei lavoratori, lo hanno costretto ad aprire la cassa e l’hanno svuotata. Poi la fuga a piedi in direzione di via Cataldo Parisio. Ancora da quantificare l'ammontare del bottino.

Non appena i banditi si sono dileguati i dipendenti del supermercato hanno lanciato l’allarme al 113. Le volanti dell’Ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico hanno raccolto la richiesta d’aiuto, avviando le ricerche in zona, ascoltando i testimoni e acquisendo le immagini della videosorveglianza.