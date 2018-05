Cinisi, al corteo per Peppino Impastato ci sarà anche Susanna Camusso

Il segretario nazionale della Cgil l'8 maggio terrà un dibattito sul lavoro e le nuove povertà, organizzato insieme a Casa Memoria, e si fermerà anche il giorno dopo per partecipare alle iniziative in programma per il 40esimo anniversario dell'omicidio del militante