Omicidio Mazzè allo Zen, pene ridotte in Appello per i due presunti killer

Non c'è stata premeditazione. Con questa motivazione la Corte d'Appello ha ridotto le pene inflitte in primo grado (trent'anni ciascuno) ai due presunti killer dell'omicidio di Franco Mazzè, noto boss mafioso di 46 anni ucciso allo Zen a marzo 2015. Stefano Biondo è stato condannato a 16 anni e Fabio Chianchiano a 20. Gli imputati erano assistiti dagli avvocati Antonio Gargano, Angelo Barone. Il processo si è svolto con il rito abbreviato. I due erano accusati di omicidio, detenzione illegale di armi e di avere sparato contro l'abitazione di Michele Moceo (per questo reato Biondo è stato assolto), amico di Mazzè che doveva essere il secondo obiettivo del commando.

Il delitto

E' avvenuto in via Gino Zappa. Franco Mazzè, 46 anni, è stato affiancato da un'auto blu con due persone a bordo che scesero e gli spararono alcuni colpi, uno dei quali lo ha colpito alla testa. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Villa Sofia dove è deceduto poco dopo. AIla base del delitto un regolamento di conti dopo una lite.