Maltempo, il vento di scirocco scuote Palermo: il Comune chiude ville e giardini

Parchi e giardini comunali chiusi oggi per motivi di sicurezza. Lo ha reso noto il Comune. Il provvedimento si è reso necessario per via del forte vento che sta soffiando in città. "In ogni caso - precisano dal Comune - ogni visita nei giorni successivi dovrà essere prenotata". Qui il link.

La procedura prevista nella "fase 2 " dal 4 maggio ha permesso a famiglie e bambini di rianimare, dopo due mesi di lockdown, le aree verdi cittadine. L'ingresso avviene per fasce orarie tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, con la modalità di prenotazione "oggi per domani", per un massimo di cinque persone compresi gli adulti o gli accompagnatori. Sono considerate adulte le persone oltre i sedici anni di età, mentre per le persone con disabilità non esiste alcuna limitazione di età: dalle 9 alle 10,30, dalle 11.00 alle 13, dalle 14.00 alle 15,30 e dalle 16.00 alle 18.00