La mafia del caffè: dall'Acquasanta a Milano per dettare legge, scattano sei arresti

Dall'Acquasanta a Milano per dettare legge nel settore della produzione e nella distribuzione di caffè. Cosa nostra esce dai confini per investire in un inedito asse tra Palermo e la città della Madonnina. Sono sei gli arresti eseguiti all'alba di oggi dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico- finanziario di Palermo. Sequestrate anche due società. In manette - tra gli altri - è finita Rita Fontana, la figlia trentenne dello storico boss palermitano Stefano Fontana (morto nel 2012), e uno dei fratelli, Giovanni.

Tutte e sei le persone arrestate oggi sono accusate di aver gestito l'impero del clan dell’Acquasanta-Arenella, da sempre vicino a Totò Riina: I soldi di Cosa nostra erano stati investiti in due società palermitane che si occupano di caffè, la “Cafè Moka special di Pensavecchia Gaetano e c. snc” e la “Masai caffè srl”.

L'indagine, delegata dalla Dda della Procura della Repubblica di Palermo, ha consentito di portare alla luce una vera e propria organizzazione finalizzata a gestire gli investimenti della famiglia mafiosa dell'Acquasanta-Arenella dei Fontana di Palermo, i cui vertici - usciti di galera - si erano stabiliti a Milano.

L'operazione ha visto impegnati oltre un centinaio di militari del Nucleo Pef di Palermo, con il supporto dello Scico di Roma, del Nucleo Pef di Milano, dei Gruppi di Milano e Palermo. Impiegati anche le unità cinofile e un elicottero della Sezione Aerea di Palermo comando provinciale Palermo.

Gli arresti - messi a segno all'alba - sono stati effettuati in collaborazione con lo Scico-Servizio Centrale Investigazioni sulla criminalità organizzata, coordinati dalla locale Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia, in forza di un provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo, sezione del giudice per le indagini preliminari.