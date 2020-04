Boss mafiosi ai domiciliari, Orlando: "Il 41 bis è la migliore forma di prevenzione dal Covid"

"Nel momento in cui da mesi si sostiene che l'isolamento e la quarantena sono le forme migliori di prevenzione e tutela della salute, credo che proprio il regime di 41 bis sia paradossalmente la migliore forma di tutela della salute per i detenuti, per gli operatori carcerari e per i familiari dei detenuti". Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando, commentando la notizia del trasferimento agli arresti domiciliari dei boss Francesco Bonura e Giuseppe Sansone - finora detenuti in regime di 41 bis - per evitare contagi da Coronavirus in carcere.

Dopo la scarcerazione di Bonura, uno dei "colonnelli" di Bernardo Provenzano, oggi è arrivata anche la notizia dei domiciliari per Sansone: il costruttore dell'Uditore, ex vicino di casa di Riina, ritenuto uno dei protagonisti della nuova gestione mafiosa a Palermo. Così ha deciso il Tribunale del riesame di Palermo, probabilmente tenendo conto del fatto che Sansone riarrestato a luglio era recluso nel carcere di Voghera (Pavia), dove nei giorni scorsi è morto un detenuto per il Covid-19.

"Al di là del comprensibile smarrimento che la notizia ha creato nei familiari delle vittime di mafia - ha spiegato Orlando - non si può non sottolineare che il trasferimento ai domiciliari per ieri per il boss Francesco Bonura e oggi per Giuseppe Sansone appare una palese contraddizione dei motivi stessi per cui sarebbe stato disposto. Esporre i boss ai rischi di contagio che derivano dal farlo andare in un ambiente non protetto credo sia un atto cui mi auguro il Tribunale ponga immediatamente rimedio".