Comandante dei vigili rimosso, addio al vetriolo: "Flop raccolta rifiuti colpa nostra? Falso"

Un nuovo incarico e il desidero di salutare i colleghi ma anche - e soprattutto - la voglia di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Gabriele Marchese, secondo la riorganizzazione degli uffici comunali voluta dal sindaco, deve lasciare il comando della polizia municipale per assumere il ruolo di vicesegretario generale così ha mandato una lettera a tutti i vigili per ringraziarli del lavoro svolto ma non solo. "Attribuire a voi - scrive - il pessimo risultato della società pertecipata sulla raccolta dei rifiuti piuttosto che alla dirigenza di tale società costituisce l'ennesimo falso storico di questa città".

I risultati non entusiasmanti della della task force dei caschi bianchi in borghese contro l'abbandono illecito dei rifiuti sono all'origine del nuovo incarico di Marchese, che nella lettera dice la sua senza mezzi termini: "Dopo circa 18 mesi dal mio insediamento il Sindaco di Palermo, e non solo, ha deciso, nell'ambito di una rotazione complessiva riorganizzazione dell'ente di procedere tra le altre alla sostituzione del comandante della polizia municipale. Pur apparendo strano che nell'adottare tale provvedimento sia stato preventivamente comunicato alla stampa che la sostituzione del comandante era dovuta alla scarsa efficienza della polizia municipale nei controlli sull'abbandono dei rifiuti, ritengo di dovere a difesa dell'operato di ciascuno di voi rappresentarvi la mia soddisfazione per il lavoro svolto sul tema specifico da ciascuno degli operatori della polizia municipale".

Marchese ringrazia gli ormai ex colleghi per avere "compreso la necessità di un ulteriore sforzo del corpo di polizia municipale già bistrattato e carente in organico. Attribuire a voi il pessimo risultato della società pertecipata sulla raccolta dei rifiuti piuttosto che alla dirigenza di tale società costituisce l'ennesimo falso storico di questa città".

Ma non basta. Marchese torna sul caso della conferenza stampa che aveva organizzato per fornire i dati proprio sulle sanzioni relative all'abbandono dei rifiuti ma che è stata poi revocata su indicazione dell'Amministrazione comunale. "Impedire la comunicazione dei dati veri - attacca Marchese - oltretutto è, se ce ne fosse bisogno, sintomo che il vero cambiamento è di là da venire. In questo anno e mezzo si è insieme avviata una nuova organizzazione dei servizi della centrale, una revisione dei processi esterni, avviate le procedure di notifica dei verbali su targhe estere fermo da circa otto anni, si è avviata una nuova procedura di gestione dei servizi, si è sgomberato il campo Rom gestito in condizione di degrado da circa 30 anni, provato a ridare ruolo e dignità al controllo sugli abusi di occupazione di suolo pubblico 'tollerati' per troppi anni e si è avviato e pressoché completato il trasferimento nella nuova sede fermo da anni e per il quale mancano soltanto alcuni aspetti e documenti burocratico amministrativi per la celere risoluzione dei quali è tutto pronto e manca l'invio di qualche modulo e tanto ancora".

"Insomma - conclude Marchese - insieme abbiamo provato a ridare dignità e ruolo nonché visibilità a un Corpo sempre più indipendente dai voleri del giorno e veramente al fianco del cittadino. Progetto di medio lungo periodo che non ha avuto lo spazio e il tempo di giungere a piena maturazione, ma sono sicuro che chi verrà dopo di me porterà senz'altro a compimento. Forse non c'è stata la tanto attesa riorganizzazione ed assegnazione di nuovi ruoli ma tale delicata operazione era stata rinviata attesi che qualche 'segnale' aveva portato alla reazione scomposta di qualche soggetto. Posso soltanto ringraziare anche l'ultimo di voi per la disponibilità dimostrata e determinazione nel portare avanti il cambiamento ed ammodernamento del Corpo. Grazie di cuore per ciò che fate ogni giorno checché se ne dica. Da sempre e per sempre. Uno di voi".