Ancora violenza al Civico, operatore sanitario colpito con un pugno in faccia

Ancora tensione in un ospedale a Palermo, operatore sanitario colpito con un pugno in faccia. Nuova aggressione al Civico dove alle 19 di ieri sono arrivate due volanti di polizia dopo la chiamata di un medico di Oncologia che aveva sentito delle urla provenire dai corridoi del reparto. Secondo una prima ricostruzione l'operatore, un 45enne, avrebbe solamente respinto il tentativo di un uomo di accedere fuori dall'orario previsto per le visite.

Al diniego l'aggressore, che teneva per mano un bambino di 4-5 anni, ha sferrato un colpo all'operatore centrandolo in pieno volto ed è scappato a gambe levate. I poliziotti intervenuti in ospedale hanno ascoltato il racconto della vittima e di alcuni testimoni. Poi hanno chiesto l'acquisizione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso l'accaduto.

L'ultimo episodio risale alla fine di marzo, all'ospedale Cervello, dove una dottoressa è stata spintonata dalla figlia di una paziente. Alla base del gesto la comunicazione della necessità di trasferire la donna per mancanza di posti letto. L'escalation di violenza è stata al centro di un incontro avvenuto in Prefettura dove sono state discusse le contromisure da adottare per reprimere il fenomeno.