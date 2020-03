Il mistero dell'acqua potabile, la Procura valuta inchiesta: il carteggio tra Asp e Amap

Potrebbe avere una conseguenza nelle aule del tribunale il caos scoppiato ieri sulla qualità dell'acqua in città. La Procura, guidata da Francesco lo Voi, ha aperto un fascicolo di "Atti relativi" dopo la diffusione, da parte del Comune, dell'ordinanza sindacale che vietava l'uso dell'acqua a fini umani, perchè inquinata. Poco dopo lo stesso Comune ha fatto dietrofront spiegando che gli accertamenti che avevano motivato il divieto, fatti dall'Asp il 25 di febbraio, erano stati superati da altri esami effettuati dalla azienda municipale che gestisce il servizio idrico. Il fascicolo di Atti relativi non è ancora una vera e propria indagine ma prelude attività finalizzate a verificare che ci siano estremi di reato.

Le comunicazioni contrastanti diffuse in poco tempo hanno creato non poca confusione. Da un lato i cittadini spaventati e disorientati per le notizie di senso opposto hanno preso d'assalto i supermercati alla ricerca di confezioni d'acqua, dall'altro si è assistito a uno scambio al vetriolo tra uffici comunali.

I documenti

La comunicazione "incriminata" tra Asp, Amap e Comune inizia il 25 febbraio scorso, quando l'Asp chiede ad Amap di "inviare una squadra per procedere con i campionamento d'acqua presso il serbatorio Petrazzi". Tre giorni dopo, il 28 febbraio, la stessa Asp segnala di avere riscontrato alcuni valori oltre i limiti. Si innesca l'iter per l'emanazione dell'ordinanza sindacale. Il 3 marzo dagli uffici dell'Amap parte una nuova comunicazione indirizzata all'Asp in cui si spiega che l'azienda sta provvedendo a ulteriori analisi con prelievi fatti il giorno precedente. Il 4 marzo Amap scrive ancora all'Asp inviando il risultato dei propri campionamenti. E il giorno dopo (5 marzo) parte una nuova comunicazione dall'Amap indirizzata sia al Comune sia all'Asp in cui si informa che "non vi è alcun problema di carattere microbiologico e invita il servizio Igiene a sospendere l'ordinanza sindacale". Il 6 marzo però (ieri) è l'Asp a inviare una nota al Comune: "Considerata la discordanza dei risultati delle prove microbiologiche dei campioni effettuati il 25 febbraio, del laboratorio Sanità pubblica e del laboratorio di Amap, in data 3 marzo il personale di questa azienda ha chiesto la disponibilità per potere effettuare campionamenti di verifica della conformità ai valori di parametro dell'acqua in distribuzione dal serbatoio Petrazzi. Ciò non è stato possibile. I campionamenti sono stati effettuati il giorno successivo. Si è in attesa dei rapporti dei detti campioni. Finanto che le analisi dei controlli in itinere non avranno dato esito negativo per contaminazione mocrobiologica e conformità ai parametri torbidità, alluminio e solfati, si ritiene debba permanere ordinanza sindacale". Esito arrivato ieri alle 23, da qui la revoca dell'ordinanza.

Le polemiche

Il caso acqua inquinata ha aperto un nuovo fronte polemico contro l'Amministrazione. "Abbiamo vissuto un pomeriggio di ordinaria follia, fra comunicazioni ufficiali e successive smentite - dice il segretario responsabile dell’Ugl di Palermo Franco Fasola - una girandola di informazioni fuorvianti da parte del Comune di Palermo in primis, e della Protezione Civile e dell’Amap successivamente, specchio di una cattivissima organizzazione e amministrazione, un procurato allarme che merita dei provvedimenti immediati. Chi ha sbagliato ne risponda in prima persona, non si gioca con la pubblica salute”.

Sulla stessa linea Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima: "Centinaia di migliaia di palermitani in allarme per colpa di una grave disinformazione. Dire prima che l'acqua non è idonea al consumo umano e poi, nell'arco di poche ore, sostenere invece che non ci sarebbero rischi, è molto grave. In un momento particolarmente delicato dal punto di vista dell'igiene come quello che stiamo vivendo per l'emergenza Coronavirus, nelle abitazioni cosi come negli ospedali, di tutto ci sarebbe bisogno tranne che di dilettanti allo sbaraglio. Si faccia chiarezza sulle responsabilità di questa disinformazione sulla pelle dei palermitani".

Per Federconsumatori "la gestione della comunicazione istituzionale in merito al presunto caso di non potabilità dell'acqua in buona parte del territorio di Palermo, alla quale abbiamo assistito nelle scorse ore, può essere definita con un solo aggettivo: sconcertante. Questa mattina centinaia di migliaia di palermitani si sono svegliati non sapendo neanche se si potevano lavare i denti". "E' una vicenda paradossale - afferma il responsabile di Federconsumatori Palermo, Lillo Vizzini - che mette in luce la grande superficialità con la quale è stata gestita questa situazione. Siamo felici di sapere, dall'Asp e non dagli altri attori coinvolti in questa amara commedia, che oggi possiamo usare l'acqua anche per scopi alimentari. Ma avremmo gradito saperlo già ieri e da una sola, univoca, chiara e coerente comunicazione istituzionale". "Ci sembra assurdo - aggiunge il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa - che nel 2020 ancora gli Enti, gli uffici e le aziende pubbliche coinvolte in questioni che hanno a che fare con la salute pubblica non riescano a parlare con una sola voce ai cittadini. Sarebbe bastato un giro di telefonate per uscire con un solo comunicato stampa ed evitare l'incredibile battibecco tra Comune e Amap al quale migliaia di cittadini hanno assistito, mentre cercavano di capire se potevano bere l'acqua del rubinetto. Infine, come se non bastasse, ancora questa mattina sia i siti web che le pagine Facebook del Comune di Palermo e dell'Amap non riportavano notizie aggiornate in seguito al pronunciamento di ieri sera dell'Asp. Sulla sua pagina Facebook il Comune di Palermo, invece di dire chiaramente ai cittadini che possono usare l'acqua per scopi alimentari, si è preoccupato di augurare ai palermitani il buongiorno con una splendida foto del teatro Politeama e le previsioni meteo: oggi piove. Sul bagnato".