Il pane fritto agli aromi e mandorle è un golosissimo finger food per un apericena con amici ma anche da soli. Facilissimo e con ingredienti che abbiamo sempre a casa come il pane, leggermente raffermo, è una ricetta antica che, con qualche piccola variazione, diventa il giusto accompagnamento per un Negroni, uno Spritz o anche solo un aperitivo analcolico alla frutta. Vi consiglio di associarlo ad olive ben condite, ciliegine di mozzarella, patè di vario tipo. Ecco la ricetta:

Ingredienti per 6 persone:

- 1 sfilatino da 1\2 kg di pane di rimacinato o integrale raffermo di un giorno

- 4 uova

- 2 cucchiaini di origano

- 100 gr pangrattato

- 100 gr, mandorle tritate grossolanamente

- 1\2 cucchiaino di peperoncino

- 1\2 cucchiaino di aglio disidratato (o fresco tritato finissimo)

- olio di semi di girasole

Procedimento:

- in una ciotola battere le uova con l'origano, 1\2 cucchiaino di sale, il peperoncino in polvere, l'aglio

- in un piatto mescolare il pangrattato e le mandorle tritate

- tagliare il pane a fettine e poi dividere le fettine ancora a metà

- immergere il pane nelle uova sbattute e poi impanarle bene nel pangrattato con le mandorle

- friggere brevemente nell'olio di semi e mettere a scolare su carta da cucina

- servire

