Comunità Resilienti: storie di sport e riscatto sociale

In occasione dell'ottavo appuntamento del tour del progetto socioculturale Calci: Comunità Resilienti, la mostra all'insegna del rapporto tra calcio, identità dei popoli e resilienza comunitaria fa per la prima volta tappa in Sicilia. Il progetto a cura di Francesco Zema si pone l'obiettivo di favorire un luogo d’incontro, condivisione e dialogo capace di far risaltare le storie di appartenenza identitaria e memoria collettiva attraverso il gioco del calcio.

Si tratta di uno spazio espositivo e fruitivo itinerante, aperto alla partecipazione attiva e allo scambio con la collettività; all’interno di questo spazio espositivo vengono rappresentate, tramite le rispettive maglie da calcio, le storie di tante comunità del mondo, sparse in tutti i continenti, spesso in lotta per il proprio diritto ad esistere. Ospitata all'interno della "comunità resiliente" attiva presso l'ex Convento San Basilio di Palermo – in collaborazione con Palestra Popolare Palermo, Sicilia Football Association e Si Resti Arrinesci – la mostra sarà accompagnata da una tavola rotonda (domenica 28 novembre) con testimonianze all'insegna del connubio tra sport, impegno comunitario e riscatto sociale. Ingresso libero. Pagina Facebook: https://www.facebook.com/events/4516709281743100