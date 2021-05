Bocce, le giocatrici del Ponte Ammiraglio in trasferta in Calabria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In questo weekend le giocatrici di bocce del Ponte Ammiraglio saranno impegnate in terra calabrese, contro le formazioni di Villa Arangea (RC) e Sala (CZ), incontri validi per il campionato italiano femminile di società. Siamo fiduciosi che i sacrifici fatti dalle atlete in questo periodo particolare - allenamenti, controlli medici, tamponi - faranno in modo che ritornino con dei risultati positivi. Almeno nella scrittura… è consentito darvi un “grosso abraccio”.

Dirigente: Ardizzone Angelo Tecnico: Cavarretta Paolo Atleta Capitano: D'Andrea Linda Atlete: D'Alessandro Marilena - Zaccaria Mara - Piccirilli Carmela - Pilo Mimma - Sticchi Claudia - Baleno Ida.