Automobilismo: Castello è campione italiano slalom

L'anno 2020 sarà ricordato sicuramente per la Pandemia nel Mondo, problema che purtroppo come sappiamo ancora oggi non molla la presa, malgrado ciò rimarrà indimenticabile positivamente dal punto di vista sportivo al veloce Pilota di Villabate (PA) della Scuderia Automobilistica Armanno Corse Francesco Castello, che a bordo della sua rombante Fiat Cinquecento SP "autogestita" appartenente al Gruppo E1 ITA SL classe 1400 cc, grazie ai risultati conseguiti in cinque gare regolarmente effettuate sotto l'egida della Federazione Aci/Sport, in una stagione sportiva complicata e terminata a Novembre, centra il Tris stagionale imponendosi prima nel Campionato Siciliano di Categoria, subito dopo nella speciale classifica della Coppa Slalom (premio di interesse Nazionale) e per completare il puzzle laureandosi Campione Italiano Slalom di Gruppo 2020, titolo conquistato "last minute" malgrado per motivi tecnici non abbia potuto prendere il via all'ultimo appuntamento disputatosi a Massa Lubrense in provincia di Napoli, assenza della quale i diretti avversari che lo incalzavano non hanno saputo approfittarne. Grande soddisfazione quindi per Castello che oltre ai titolo prima citati, guarda anche con grande entusiasmo la piazza d'onore del 9° Campionato Sociale istituito dalla Scuderia Armanno Corse vinto da Lorenzo Bonavires su Renault Clio RS (Gruppo Racing Start) ed a completare il podio Tommaso Massimo Burgio su Peugeot 106 R (Gruppo A). La nuova stagione è ormai alle porte e Castello animato da carica di adrenalina al massimo è già a lavoro con il suo Team per iniziare una nuova avventura automobilistica targata Aci/Sport 2021.

Fonte: Segreteria A.S.D. Scuderia Automobilistica Armanno Corse

Foto: Francesco Castello su Fiat Cinquecento SP-Fonte Facebook