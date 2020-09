Una nuova realtà palermitana nel futsal femminile: ecco la B&M Ferraro New York City

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una nuova realta’ palermitana nel Futsal Femminile, la B&M Ferraro New York City partecipera’ alla Serie C Siciliana. E' nata una nuova Società sportiva a Palermo nel panorama del Futsal rosa, finalmente dopo tanti anni rinasce il Calcio a 5 Femminile in città. Si tratta della Società ASD B&M Ferraro New York City grazie al lavoro svolto dalla Presidente Belinda Ferraro insieme al marito Maurizio Pezzati (Vice Presidente) che hanno deciso di puntare fortemente sul calcio a 5 femminile e la compagine palermitana parteciperà al Campionato Regionale Siciliano Serie C. La Società Sportiva ha già gettato le basi dagli States con il suo Progetto di natura sociale-sportiva alla Sicilia con grandi ambizioni e dagli obiettivi ben precisi. Idee chiare quelle di Belinda Ferraro che dalla sua New York ha scelto e messo in moto il suo Staff che sarà composto da Domenico Priolo(Direttore Sportivo), Maurizio Battaglia(Allenatore),quest ultimo avrà i suoi fidati collaboratori Natale Cucchiara e Claudio Sprio, infine Andrea Dieli e Selma Safta gestiranno l' Area Comunicazione. Per quel che concerne il Futsal Mercato, già varie giocatrici hanno firmato per la compagine palermitana il cui roster sarà completato nelle prossime settimane. Intanto e' iniziata la Preparazione Atletica, in vista dell' esordio nelle competizioni ufficiali, che viene svolta al Dopo Lavoro Ferroviario, mentre le gare ufficiali saranno giocate al Centro Sportivo Sole Club.