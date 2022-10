Vela, Centoventi Cup: Scarface vince il trofeo Osvaldo Brizzi

Ancora sport, vela e spettacolo nel Golfo di Mondello. Il vento leggero non ha scoraggiato i velisti che si sono affrontati, sabato 22 e domenica 23, nella seconda tappa della Centoventi Cup, trofeo Osvaldo Brizzi. Un evento organizzato dal Club Canottieri Roggero di Lauria nell'ambito delle celebrazioni per il 120 esimo anniversario del Circolo.

Due giornate di regate, quattro le prove disputate. A trionfare, vincendo il trofeo Osvaldo Brizzi, nella flotta Platu 25 race, è Scarface di Luciano Marchese per il Circolo Velico Sferracavallo, seguita da Hotel Punta Scario, armata da Alberto Wolleb per il Club Canottieri Roggero di Lauria. Terzo posto per Flechette di Agostino Cangemi, sempre del Club Canottieri Roggero di Lauria. Per le Platu 25 Basic ha, invece, conquistato il gradino più alto del podio Isola del Vento della Società Canottieri Palermo.

La regata di mini altura, che da quest'anno è entrata a far parte del campionato autunnale della classe Platu25, si è disputata con condizioni meteo particolari. I velisti hanno dovuto fare i conti con un vento molto leggero. Dieci le imbarcazioni iscritte. Tra queste cinque nella flotta Platu 25 race e cinque per le Platu 25 Basic.

Per la classifica generale, al termine delle prove di questa seconda tappa, al primo posto si piazza Hotel Punta Scario, armata da Alberto Wolleb per il Club Canottieri Roggero di Lauria, al secondo posto Scarface di Luciano Marchese per il Circolo Velico di Sferracavallo, terza è, invece, Flechette di Agostino Cangemi del Club Canottieri Roggero di Lauria. Per le Platu 25 basic al primo posto c'è Isola del Vento della Società Canottieri Palermo, segue Adrenalina della Lni Palermo. Terza posizione per Birbante della Società Canottieri Palermo.