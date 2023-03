Ippica, Edwige Clemar si aggiudica il Centrale: nella Tris trionfa Zar Op

Nel convegno andato in scena ieri all'ippodromo La Favorita di Palermo hanno preso il via ben 95 cavalli suddivisi in 7 corse. Nella gara centrale (premio delle Opere Classiche) ad affrontarsi sono stati i puledri di 3 anni sulla distanza del miglio. Una corsa che si è disputata su un terreno reso pesante dalla pioggia e che ha avuto un epilogo a sorpresa.

Dopo lo stacco dalla macchina è il numero 5, Esclusivogal di Di Lorenzo, ad andare in testa. Seguito dal 2 Esmeralda Caf. Il ritmo è lento ed è dopo il primo passaggio sulla retta che iniziano le prime schermaglie: Porzio con Ella Sm (numero 8) prova a dare uno scossone andando in testa dopo la penultima curva, ma all'esterno si fa vedere Edwige Clemar – guidata da Antonino Pecoraro – che prende il comando della gara. Nel frattempo Esclusivogal viene squalificato per rottura prolungata. Dopo l'ultima curva ci sono tre cavalle in lotta. A svettare sul palo è proprio il numero 4, Edwige Clemar, che supera di pochissimo Esmeralda Caf ed Ella Sm. Per la cavalla, allenata dallo stesso Pecoraro, è la prima vittoria in carriera (tempo 1.18.3).

Alla quinta corsa invece era in programma la seconda Tris Nazionale con 13 cavalli anziani di Cat. E guidati dai gentlemen, che si sono dati battaglia sui duemila metri. Qui ad avere la meglio è stato Zar Op, ben condotto da Onofrio Tortorici. Secondo post per Blue Sky Pax e terza piazza per Abracadabra Effe. Nelle altre corse da segnalare la vittoria di Francesco Paolo Conticelli alla sesta con Cinik D'aghi e alla settima di Gaspare Lo Verde su Cameliast.

E' andato in archivio invece il mese di febbraio. Che ha visto Aldebaran - scuderia Oltremare e allenatore Antonino Pecoraro jr - come cavallo più votato del mese con 656 voti. Dietro Camelia Jet (585 voti) e Depeche Club (580). Gli appassionati dell'ippica posso esprimere le loro preferenze sulla pagina Facebook dell'ippodromo (https://www.facebook.com/ippodromolafavoritapalermo). Per quanto riguarda la classifica dei guidatori in testa c'è Andrea Buzzitta con 8 vittorie, mentre negli allenatori al momento comanda Antonio Porzio con 9. La prossima giornata di corse sarà sabato prossimo (11 marzo) alle 14,30. Ingresso gratutito.

I risultati delle corse

Prima corsa

1 N1 Deareby Fks – tempo 1.17.4 – D. Di Maio

2 N3 De Lavega Zen 3

N12 Dolcemare Jet

Seconda corsa

1 N9 Explosive Grif - 1.18.0 - A. Pecoraro

2 N4 Elyos Rab

3 N3 Exultet Run

Terza corsa (Centrale)

1 N4 Edwige Clemar - 1.18.3 - A. Pecoraro

2 N2 Esmeralda Caf

3 N8 Ella Sm

Quarta corsa

1 N11 Delfinuss 1.15.9 – T. Di Lorenzo

2 N1 Davidia

3 N9 Dallas Spav

Quinta corsa

1 N11Zar Op - 1.17.8 – O. Tortorici

2 N7 Blue Sky Pax

3 N10 Abracadabra Effe

Sesta corsa

1 N8 Cinik D'aghi – 1.16.9 - F.P. Conticelli

2 N1 Bay Nord Fro

3 N7 Alonso Cr

Settima corsa

1 N13 Cameliast - 1.16.9 - G. Lo Verde

2 N14 Ciclone Di Celle

3 N1 Commento Luis

Nella foto allegata Zar Op, vincitore tris nazionale, con il driver O. Tortorici